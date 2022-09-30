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Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:50 Son Güncelleme: 30.9.2022 12:52

Adana’da dehşete düşüren görüntü: Balkon demirlerine çıkan annelerinin bacağına sarıldılar!

Adana’da korku dolu anlar yaşandı… Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı. Çocuklar ise annelerini bacağına sarılarak engellemeye çalıştı...

DHA
Adana’da dehşete düşüren görüntü: Balkon demirlerine çıkan annelerinin bacağına sarıldılar!

Olay, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı. Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi.

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Adana’da dehşete düşüren görüntü: Balkon demirlerine çıkan annelerinin bacağına sarıldılar!
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