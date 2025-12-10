Haberler Yaşam Haberleri Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:38

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Adana'daki kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 06 FP 3243 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 tarım işçisi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

