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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Adana’da huzur ve güven uygulaması 71 gözaltı

Adana’da 1836 polisle kent genelinde ‘huzur ve güven’ uygulaması yapıldı. Helikopter ve drone destekli denetimlerde 71 şüpheli yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da huzur ve güven uygulaması 71 gözaltı
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1836 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekânlar denetlenirken, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 13 bin 379 aracı durdurarak arama yapan ekipler, farklı cinslerde 5 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 72 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 391 bin 943 TL para cezası kesilirken, 4 araç ise trafikten men edildi. 145 umuma açık mekânı denetleyen ekipler, usulsüzlük saptanan 3 işyerine idari işlem uygularken 1 kişiye de 617 lira idari para cezası kesildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 23 kişiye ise 14 bin 191 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 926 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 71 kişiyi yakaladı. Ayrıca polis ekipleri 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 288 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 114 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Adana’da huzur ve güven uygulaması 71 gözaltı
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