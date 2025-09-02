Adana’da kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezintiye çıkan C.K. (15) ve arkadaşı A.E. (15), karşı yönden gelen M.C. yönetimindeki 01 DMJ 95 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.K. otomobilin üzerine fırlarken, yolcu konumundaki A.E. ise yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ARABANIN ÖN CAMI PATLADI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin ön camı patladı ve maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.