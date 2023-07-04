Adana’da maganda dehşeti! Sahilde rastgele ateş etti, 11 yaşındaki çocuğu öldürdü

Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde 29 Haziran gecesi meydana gelen olayda, bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç, 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında kalmaya başladı. Olay günü barakanın sahibi olduğunu iddia eden Hüsnü Şahbaz, ailenin çıkmasını istedi. Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahile gitti. Gece saat 04.00 sıralarında alkollü bir şekilde sahile gelen Şahbaz, tabancayla önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş etti. Bu sırada kurşunlardan biri sahilde yatan Aydın'ın boynuna isabet etti.