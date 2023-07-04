Adana’da maganda dehşeti! Sahilde rastgele ateş etti, 11 yaşındaki çocuğu öldürdü

Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde 29 Haziran gecesi meydana gelen olayda, bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç, 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında kalmaya başladı. Olay günü barakanın sahibi olduğunu iddia eden Hüsnü Şahbaz, ailenin çıkmasını istedi. Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahile gitti. Gece saat 04.00 sıralarında alkollü bir şekilde sahile gelen Şahbaz, tabancayla önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş etti. Bu sırada kurşunlardan biri sahilde yatan Aydın'ın boynuna isabet etti.
NASIL OLDU BİLMİYORUM
Oğlunun vurulduğunu gören anne, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine Hüsnü Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti. Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan zanlının ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
HEPİNİZİ TARAYACAĞIM
Canından çok sevdiği evladını Karataş'ta toprağa veren acılı anne, "Gece sahile gelen Hüsnü Şahbaz, önce etrafa sonra 'hepinizi tarayacağım' diyerek üzerimize tabancayla ateş etti. Kurşunlardan biri Aydın'ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye götürdük ama kurtaramadık. Benim yavrumu öldüren ve elimden alan o katile en ağır ceza verilmesini istiyorum" dedi.