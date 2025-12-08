Adana’da patlayıcı paniği: Toprağa gömülü kavanozlardan çıktı!

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ö.F.'nin (45) evinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu bilgisine ulaştı. Savcılık izniyle Ö.F.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Kaşlıca Mahallesi'nde evine operasyon yapıldı.
KAVANOZLARIN İÇERİSİNDE BULUNDU
Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Polis, evin bahçesinde toprağın kazılıp yeniden kapatıldığını fark etti. Bunun üzerine bahçedeki toprağı kazan polis, gömülü 2 kavanoz buldu. Kavanozların içerisinde ise el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.