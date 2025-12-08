Adana’da patlayıcı paniği: Toprağa gömülü kavanozlardan çıktı!

KAVANOZLARIN İÇERİSİNDE BULUNDU

Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Polis, evin bahçesinde toprağın kazılıp yeniden kapatıldığını fark etti. Bunun üzerine bahçedeki toprağı kazan polis, gömülü 2 kavanoz buldu. Kavanozların içerisinde ise el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.