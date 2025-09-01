Adana’da şok fuhuş operasyonu: Polisleri görünce saklandılar! Gizli geçit, çatı katı

Son dakika haberi! İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştığı masaj salonuna operasyon düzenledi.
GİZLİ GEÇİT, ÇATI KATI
Polisin geldiğini güvenlik kamerasından gören iş yeri sahibi B.F. ile beraberindeki 4 mağdur kadın, apartmanın çatı katına saklandı. Binada arama yapan ekipler, seyyar merdivenle çıkılan gizli geçitten, çatı katına ulaştı.
Dışarı çıkarılan B.F. gözaltına alınırken, kadınlar ise kurtarıldı. Adreste fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 490 liraya el konuldu.