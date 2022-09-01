Adana’da sokak ortasında cinayet

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece sokakta bağırma sesi duyan vatandaşlar dışarıya çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abdulmenaf Tüy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet masası ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada bıçak ve budama makası gibi hırsızlıkta kullanan bazı aletlerin buldu.

Yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ileri sürülen Tüy'ün bir hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.