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Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:17 Son Güncelleme: 1.9.2022 10:18

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından bıçaklanan Abdulmenaf Tüy (31), hastanede hayatını kaybetti. Hırsızlık ve yaralama olaylarından suç kaydı bulunduğu iddia edilen Tüy'ün, hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da sokak ortasında cinayet

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece sokakta bağırma sesi duyan vatandaşlar dışarıya çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abdulmenaf Tüy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet masası ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada bıçak ve budama makası gibi hırsızlıkta kullanan bazı aletlerin buldu.

Yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ileri sürülen Tüy'ün bir hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'da sokak ortasında cinayet
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