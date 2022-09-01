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Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:53 Son Güncelleme: 1.9.2022 10:03

Adana’da vahşet! Ayrıldığı eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü

Adana'da 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Erhan Poyraz tarafından evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Erhan Poyraz polis merkezine giderek teslim oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da vahşet! Ayrıldığı eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü

Adana 'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 5:30 sıralarında tek katlı müstakil evde yaşayan Şermin Sarı'nın bir erkek ile tartıştığı ve daha sonda darp edildiğini gören komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. Sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü belirledi.

Acı haberi duyan ve olay yerine gelen Sarı'nın yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Sarı'nın 2 çocuğunun evde olmadığı ve dedesinin evinde kaldığı öğrenildi. Cinayet masası ekipleri cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar soncunda talihsiz kadını 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. Ekipler tarafından her yerde aranan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Sarı'nın 4 gün önce Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.

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Adana’da vahşet! Ayrıldığı eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü
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