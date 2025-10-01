Adana’da yol isteyen adam saldırganların kurbanı oldu: Camiye kaçtı orada da dövdüler!

"ELLERİNDEN KAÇTIM, CAMİDE BENİ DÖVDÜLER"

Tanımadığı şahıslarca darbedildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadına, 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. 'Kenara çekilir misiniz' dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran kişilerin Cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir, "Bana bir şey olursa ölümümden Conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.

"Kenara çekilir misiniz?" diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video