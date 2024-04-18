Adana’yı toz bulutu kapladı





"TOZ TAŞINIMI KAYNAKLI BOĞAZ VE BURUN TIKANIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Son zamanlarda sıkça toz taşınımı kaynaklı problemler ile karşılaştığını belirten Feray Kiriş, "Ülkemizde artık bunu sıkça görmeye başladık. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte de bu durumu da çok daha fazla yaşamaya başladık. Hava kirliliği olsun, gelen toz taşınımı olsun ülkeyi çok fazla etkiliyor. Bunun sonucunda solunum yolları enfeksiyon kapan insanlar olabiliyor. Sağlık açısından olumsuz bir durum. Tabi ki bu sorunun önüne geçilemez fakat sonuçlarının en aza indirilmesi için bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Boğaz tıkanıklığı, burun tıkanıklığı gibi sorunları gelen toz taşınımından kaynaklı olarak yaşıyoruz. Şu an çok fazla toz taşınımının olduğu gözle görülebiliyor ve bu durum vatandaşları etkileyebiliyor. Artık bu toz taşınımına alıştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.