Adem Dolapçı’nın yaptığı ev 5 yılda kullanılamaz hale geldi

Ankara'da yaşayan öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan'ı (50) 20 milyon lira, belediye işçisi Birol Horuzcu'yu 500 bin lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni bir mağduru daha ortaya çıktı.

Dolapçı'nın Ankara Gölbaşı'nda 60 yaşındaki 3 çocuk annesi emekli Sevgi Kazar'a yaptığı dubleks ev 5 yılda kullanılamaz hale geldi. SABAH'a konuşan Kazar, "Adem Dolapçı, dubleks evi oğlum adına 2017'de yaptı. Ev 5 yılda kullanılamaz hale geldi." dedi.

Kazar; "Çatımızda delikler ve oyuklar mevcut. Kapıların birleşme noktaları ayrıldı. Merdiven demirleri sallanıyor. Tutmaya korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tavanda rutubet lekeleri olduğunu belirten Kazar; "Sifonun seramik su rezervuarı bile çatladı. Duvarlarda çatlaklar var. Evin şömine kısmından fareler giriyor. Yağışlı havalarda evin her yeri akıyor. Adem Dolapçı adeta bize kağıttan ev yaptı. Evde nereye dokunsak dökülüyor. 1 milyon lira zararımız var. Bugüne kadar tüm aramalarımıza rağmen bizimle ilgilenmedi" diye konuştu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

SABAH'ın ısrarlı ve ses getiren yayınlarının ardından harekete geçen Ankara polisi olayla Adem Dolapçı, amcası Ahmet Dolapçı, kuzeni Semih Dindaroğlu ve şirket muhasebecisi Hakan Keskin'i gözaltına almıştı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.