19 yıllık bebek sırrı çözüldü! Öz annesi ve babası öldürmüş

Adıyaman'da 19 yıl önce Z.Ö, A.Ö'den evlilik dışı bir kız çocuğuna hamile kaldı. Ancak her iki tarafında ailesi bu çocuğu kabul etmedi. Aile büyüklerinin bebekten kurtulmak istemesiyle, o tarihte yaşı küçük olan Z.Ö. henüz 7 aylık iken özel bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ancak bebek o günden sonra ne görüldü ne de resmi herhangi bir kayda girdi. Z.Ö. ve A.Ö. yıllar sonra evlenip 3 çocuğu olsa da evlilik dünyaya gelen bebek sır oldu. Bebeğinin doğduktan sonra aile baskısı ile öldürüldüğü ve gömüldüğü ihbarını alan Adıyaman Cinayet Büro ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titiz bir çalışma başlattı. Aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, bebeğin anne ve babası ile birlikte olaya karıştığını tespit ettikleri diğer aile üyelerini, eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı. Anne Z.Ö. ve Baba A.Ö. ile birlikte A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö., Y.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.