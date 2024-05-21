Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da kermeste toplanan 80 bin TL Filistin’e destek için teslim edildi
Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:26 Son Güncelleme: 21.5.2024 11:29

Adıyaman’da kermeste toplanan 80 bin TL Filistin’e destek için teslim edildi

Adıyaman Süleyman Şah Ortaokulu tarafından Filistin’e destek amaçlı düzenlenen kermeste elde edilen 80 bin TL okul müdürü Abdurrahman Yakut tarafından Filistin’e gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da kermeste toplanan 80 bin TL Filistin’e destek için teslim edildi

Adıyaman Süleyman Şah Ortaokulu tarafından Filistin'e destek amaçlı düzenlenen kermeste elde edilen 80 bin TL okul müdürü Abdurrahman Yakut tarafından Filistin'e gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Kermese herkesin sahip çıktığını dile getiren Süleyman Şah Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yakut; "Okul idaremiz tarafından almış olduğumuz karar doğrultusunda Filistin'e destek amaçlı okulumuzda kermes düzenledik.

Öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz, mahalle sakinleri, muhtarımız ve dostlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı. Herkes çorbada benimde tuzum olsun misali kermese katkı sundu, malzeme getirdi, satış yaptı. Bir çok kişi de alışveriş yaparak kermese katkı sundu. Filistin'e destek kermesimizden toplanan 80.000 TL'ye yakın gelir, bizzat Filistin'e gönderilmek üzere, sahada olan sivil toplum kuruluşlarımıza şartlı tutanaklar ile teslim ettik. Kermesimize destek olan herkese şahsım ve okul idaremiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Adıyaman’da kermeste toplanan 80 bin TL Filistin’e destek için teslim edildi
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