Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında, B.Ö (25) yönetimindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü B.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M. P., (25) ağır yaralandı.

KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.