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Giriş Tarihi: 2.1.2022 21:45

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!

İHA
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir otomobil takla attı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vakkas Korkmaz idaresindeki 51 DT 232 plakalı Tofaş marka otomobil, Güneykaş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Vakkas Korkmaz ile otomobilde bulunan Hüseyin Korkmaz ve Kağan Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!
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