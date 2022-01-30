Adıyaman’da köpek saldırısına uğrayan çocuk yaralandı! Askeri helikopter havalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, başı boş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgeye ambulans gidemeyince Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter Kozağaç Köyüne iniş yaptı.