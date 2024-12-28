Adıyaman’da kuduz karantinası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı. Toklu Köyü'nde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. 6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti. Okuldan dönen Ahmet Uçar'ın tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sürüyor.