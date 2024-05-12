Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 12.5.2024 14:45 Son Güncelleme: 12.5.2024 14:48

Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta Çayı yakınlarında Fehmi Bakırcı yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Meydana gelen kazada, araçta sıkışan Saadet Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Fehmi Bakırca ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Fehmi Bakırcı'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Saadet Bakırcı ise hastanenin morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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