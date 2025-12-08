Haberler Yaşam Haberleri Adli emanet soygununa şafak baskını: 10 gözaltı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposunda ortaya çıkan 147 milyon liralık vurgunun ardından polis, dün sabah 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Milyonluk vurgun sonrası yurt dışına kaçan depo görevlisi Erdal Timurtaş'ın izini süren ekipler, soygunun ardından harekete geçen aile bireylerini ve işbirlikçilerini mercek altına aldı. Operasyonda, firari Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ile altınların yüklendiği araçta bulunan kişi gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelendiğinde, çalınan altınların taşındığı araca eşlik eden bir şüpheliyle, altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi emniyete götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerin organize bir yapı içinde ve planlı şekilde hareket ettiğini değerlendirirken yurt dışında firari olan Erdal Timurtaş'ın bağlantılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

