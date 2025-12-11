Adlı emanet soygununda 5 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kemal Demir tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altınları çalan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş ise iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçmış ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.Soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen sanıklardan aralarında Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de bulunduğu 5'i hâkimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulandı.