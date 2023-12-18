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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Adlı Tıp Kurumu son noktayı koydu: Somalili firari asli kusurlu

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Adlı Tıp Kurumu son noktayı koydu: Somalili firari asli kusurlu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un, İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobille çarparak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, Mahmud asli kusurlu bulundu. Raporda, otomobil sürücüsünün şerit değiştirmek için sağa manevra yaptığı sırada, hızını yavaşlatarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması gerektiği belirtildi. Raporda, şüpheli Mahmud'un takip mesafesini koruyarak, motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği anlatıldı. Bu nedenlerle şüpheli Muhamed'in asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. Öte yandan raporda, Göçer'in de 'tali derecede' kusurlu olduğu yer aldı.

MAHMUD'DAN TAZİYE
Bu arada Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Mahmud, "Türk adalet sistemine güvenimiz tam, saygımız sonsuzdur. Tüm süreç gerektiği gibi devam edecektir" dedi.

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Adlı Tıp Kurumu son noktayı koydu: Somalili firari asli kusurlu
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