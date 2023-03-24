Haberler Yaşam Haberleri Adliye çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.3.2023

Adliye çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Adliye çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde dün görülen bir duruşmanın ardından yaşanan silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde İsmail Erez Bulvarı ile Olgunlar Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Motosikletle seyir halindeki K.F. ve M.Ç., arkalarından gelen motosikletli A.B.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan K.F. ve M.Ç.'nin bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan K.F. ve M.Ç. hastaneye kaldırıldı. M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.Y.'nin kullandığı silahı bir sitenin bahçesine atarak motosikletle kaçtığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler silahlı saldırı ile ilişkili olduğu belirlenen ve motosikleti A.B.Y.'ye kiralayan şahıs olan Ö.U.'yu gözaltına aldı. Ekiplerin olaya ilişkin tahkikatı ve A.B.Y.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu arada saldırıya uğrayan iki kişinin motosikletle direğe çarparak düştüğü ve A.B.Y.'nin kaçtığı anlar, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Adliye çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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