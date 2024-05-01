Aralarında avukatlarında olduğu 20 kişilik çete çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'na adliyede dosya takibi adı altında haksız kazanç sağlayan bir çetenin olduğu yönünde gelen ihbar üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarına başladı.

Aralarında avukatlarında bulunduğu 20 kişilik çetenin Diyarbakır Adliyesi ile bağlantı kurduklarını iddia edip maddi çıkarlar karşılığında haklarında soruşturma açılan veya yargılanan şüpheli/sanıkları tahliye ettireceği, beraat kararı alacaklarını söyleyerek bu suretle haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Jandarma çalışmalar neticesinde, söz konusu çeteye eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında avukatlarında olduğu 20 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Güveni Kötüyü Kullanma", "Tehdit ve Kasten Yaralama" suçlarından gözaltına alındı. Jandarma timleri çeteyi çökertirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan çete üyesi 20 kişi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.