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Giriş Tarihi: 9.6.2022 13:16

Adliyeyi dolandıran muhasebeciye 9 yıl hapis cezası

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Adliyeyi dolandıran muhasebeciye 9 yıl hapis cezası

Ankara Batı Adliyesi'nde muhasebeci olarak görev yapan Hakan K., adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, 840 bin lirayı hesabına geçirdiği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 6 ay hapis ve 2 milyon 76 bin lira adli para cezası aldı.

Ankara Batı Adliyesi'nde muhasebeci olarak görev yapan Hakan K.'nin adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyerek, mesai yapmış gibi gösterip, toplamda 840 bin lirayı kendi hesabına geçirdiği tespit edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan K. ve yazı işleri müdürü Günay D. hakkında geçen yıl 16 Aralık'ta soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K., savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günay D. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

9,5 YIL HAPİS 2 MİLYON TL PARA CEZASI

Hakan K. hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis ve Günay D. hakkında da 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hakan K. ve tutuksuz sanık Günay D. katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, Hakan K.'nin 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Günay D.'nin ise beraatini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Hakan K., kamu zararını karşıladığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan K. hakkında 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 2 milyon 76 bin lira adli para cezası ile 'Zincirleme şekilde resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. Hükümle beraber Hakan K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, sanık Günay D. hakkında beraat kararı verildi.

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Adliyeyi dolandıran muhasebeciye 9 yıl hapis cezası
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