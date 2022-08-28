Adnan Oktar’ın avukatından ilginç talep! "Akıl hastanesi talebi olursa geri çevirin"

OKTAR'IN HAKİME VERDİĞİ CEVAP

Dilekçeye göre son olarak, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim 2020 tarihli 1'inci oturumda mahkeme başkanı, sanık Adnan Oktar'a adli tıp kurumuna sevk talebi olup olmadığını sormuştu. Oktar ise bu soruya "Hayır, gayet akıllıyım, aklım da başımda, zaten siz de görüyorsunuz" diyerek, akıl hastanesine sevkini istemediğini söylemişti.

Buna rağmen Adnan Oktar'ın tekrar akıl hastanesine kapatılmak istendiği yönünde sosyal medyada paylaşım yapıldığı, bu paylaşımı yapan sahte hesabın ise şikayetçilere ait olduğu öne sürüldü. Oktar'ın akıl hastaları tarafından öldürülebileceği yönünde tehditler yöneltildiği, örgütte ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak yeni kişilerin olacağı yönünde de paylaşım yapıldığı belirtildi. Dilekçede, bunların derin devletin oyunu olduğu iddia edilerek, bu yönde yapılacak tüm taleplerin reddedilmesi istendi.