Adnan Oktar’ın avukatından ilginç talep! "Akıl hastanesi talebi olursa geri çevirin"

Adnan Oktar'ın avukatlarından Mert Yetişir tarafından 24 Ağustos'ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 36 sayfalık bir dilekçe verildiği ortaya çıktı.
Dilekçede Oktar'ın 1986 yılında akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı, o dönem yaklaşık 10 ay müşahede altında tutulduktan sonra bırakıldığı anlatıldı. Bu hastanedeki 1985-1986 yıllarına ait hastaların detaylı tedavi süreçlerini içeren tüm resmi belgelerin hastane arşivinden yok edildiği için Oktar'la ilgili rapora da ulaşılamadığı öne sürüldü.
Dilekçede, "18 ayrı uzman hekim raporu, 5 ayrı tam teşekküllü devlet hastanesi tarafından verilmiş sağlık raporu, GATA tarafından verilmiş rapor ve 3 ayrı uzman mütalaası ile derin devlet elemanlarının oyunları bozulmuştur" ifadelerine yer verildi.
OKTAR'IN HAKİME VERDİĞİ CEVAP
Dilekçeye göre son olarak, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim 2020 tarihli 1'inci oturumda mahkeme başkanı, sanık Adnan Oktar'a adli tıp kurumuna sevk talebi olup olmadığını sormuştu. Oktar ise bu soruya "Hayır, gayet akıllıyım, aklım da başımda, zaten siz de görüyorsunuz" diyerek, akıl hastanesine sevkini istemediğini söylemişti.
Buna rağmen Adnan Oktar'ın tekrar akıl hastanesine kapatılmak istendiği yönünde sosyal medyada paylaşım yapıldığı, bu paylaşımı yapan sahte hesabın ise şikayetçilere ait olduğu öne sürüldü. Oktar'ın akıl hastaları tarafından öldürülebileceği yönünde tehditler yöneltildiği, örgütte ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak yeni kişilerin olacağı yönünde de paylaşım yapıldığı belirtildi. Dilekçede, bunların derin devletin oyunu olduğu iddia edilerek, bu yönde yapılacak tüm taleplerin reddedilmesi istendi.
YENİDEN YARGILAMA BAŞLIYOR
Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın ardından 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti. Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuş, dava dosyası da yeniden yargılama yapılması için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Yeniden yargılama, 6 Eylül'de Silivri Cezaevi girişinde bulunan duruşma salonunda başlayacak.