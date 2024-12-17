AFAD başkanı açıkladı: Canlıya rastlamadık

AFAD'a bağlı 120 kişilik arama kurtarma ekibi ve 43 araç Sednaya'ya hapishanesinin üçündeki çalışmayı tamamladı. Ekipler hapishanenin dış bölümünde bulunan alanda çalışmalarına devam edecek. Yapılan incelemede iç bölümlerde her hangi bir canlıya rastlanılmadı. AFAD Başkanı Okay Memiş çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İNSANLIK DIŞI BİR ÇOK ALET GÖZLEMLEDİK"
AFAD Başkanı Okay Memiş, "Buradaki otoritenin talebi üzerine buraya geldim. Çalışmamızı binanaın 3 sektöründe tamamladık diyebiliriz. 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla geldik. Uzman ekiplerimizin yaptığı çalışma sayesinde A, B ve C sektörüne ayrıldı bina. Binanın tamamı, koğuşlar, hücreler ve idari binalar dahil olmak üzere tarandı. Tarama sonuçunda her hangi bir canlıya rastlanmadı. Ayrıca bina içerisine gömülmüş mahkuma rastlanmadı. Çalışmalarımızda insanlık dışı muameleye maruz bırakılacak bir çok alet, edevat gözlemledik. Onların hiç birisine dokunmadık. Neticede burası insanlık dışı Esad rejimini gösteren bir bina olduğu için ileride uluslararası mahkemelerde yargılama konusu olabilecek bir alan olduğu bilinçiyle hareket ettik. Avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Burada mayınlı bir bölge var. Dolayısıyla açık alandaki çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Mayınlı alan temizlendikten sonra ilerleyen süreçte çalışmalarımıza devam edebiliriz" diye konuştu.
BİNLERCE CESET TORBASI BULUNDU
Memiş, "İçeride gördüğümüz aletleri söylemeye bile dilim varmıyor. İnsanların uzuvlarını kaybedecek aletler var. Asit tankları tesbit edildi. Bunların ne şekilde kullanıldığını yargı mercileri değerlendirecektir. Biz bir hapishanede neden bu kadar ceset torbası olduğunu anlamadık. İçerde etrafa saçılmış binlerce ceset torbası gördük" dedi.