AFAD başkanı açıkladı: Canlıya rastlamadık

"İNSANLIK DIŞI BİR ÇOK ALET GÖZLEMLEDİK"

AFAD Başkanı Okay Memiş, "Buradaki otoritenin talebi üzerine buraya geldim. Çalışmamızı binanaın 3 sektöründe tamamladık diyebiliriz. 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla geldik. Uzman ekiplerimizin yaptığı çalışma sayesinde A, B ve C sektörüne ayrıldı bina. Binanın tamamı, koğuşlar, hücreler ve idari binalar dahil olmak üzere tarandı. Tarama sonuçunda her hangi bir canlıya rastlanmadı. Ayrıca bina içerisine gömülmüş mahkuma rastlanmadı. Çalışmalarımızda insanlık dışı muameleye maruz bırakılacak bir çok alet, edevat gözlemledik. Onların hiç birisine dokunmadık. Neticede burası insanlık dışı Esad rejimini gösteren bir bina olduğu için ileride uluslararası mahkemelerde yargılama konusu olabilecek bir alan olduğu bilinçiyle hareket ettik. Avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Burada mayınlı bir bölge var. Dolayısıyla açık alandaki çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Mayınlı alan temizlendikten sonra ilerleyen süreçte çalışmalarımıza devam edebiliriz" diye konuştu.