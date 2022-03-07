AFAD ekipleri anne keçiyi yavrularına kavuşturdu

Edinilen bilgilere göre Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yenibardak köyü Hopan mezrasında, çobanlık yapan Mehmet Can Azad kendisine ait keçileri dağda otlatırken, geride Kalan bir keçinin sesi geldiğini duydu.

Geride kalan bir keçisinin siser bölgesinde yüksekliği 15 ila 20 metreyi bulan Bırake Kayalıklarında mahsur kaldığını fark etti. İki gün boyunca bölgeye keçileri otlatmaya götüren Mehmet bir türlü keçiyi bulunduğu yerden indiremedi. İki gün boyunca kayalıklarda mahsur Kalan keçisinin kurtulması için, devlet yetkililerinden yardım istedi. Keçi sahibinin AFAD Adıyaman il müdürlüğünü arayıp keçisinin dağda mahsur kaldığını bildirmesi üzerine olay gelen AFAD ekipleri kayalıklara tırmanarak mahsur kalan keçiyi sağlıklı bir şekilde aşağıya indirdiler. AFAD Ekipleri tarafından aşağıya indirilen kayıp keçi 3 yavrusuna kavuşmanın sahibi ise keçisine kavuşmanın sevincini yaşadı.



Dağda mahsur kalan keçisinin AFAD Ekipleri tarafından kurtarılarak kendisine teslim edilmesinden son derece mutlu olduğunu belirten Mehmet Can Azad, ekipler keçiyi hem bana hemde yavrularına kavuşturdular. Allah onlardan razı olsun, teşekkür ediyorum dedi.