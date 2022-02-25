Haberler Yaşam Haberleri AFAD’tan Ukrayna’ya yardım eli
Giriş Tarihi: 25.2.2022 18:25 Son Güncelleme: 25.2.2022 18:44

AFAD’tan Ukrayna’ya yardım eli

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
AFAD’tan Ukrayna’ya yardım eli

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’da savaştan dolayı oluşan acil insani ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini insani yardım ekibi ile bölgeye gönderiyor.

AFAD'TAN UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM

AFAD, Ukrayna'da savaştan dolayı oluşan acil insani ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini insani yardım ekibi ile birlikte bölgeye gönderiyor. Konuyla ilgili olarak AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaştan dolayı oluşan acil insani ihtiyaçların karşılanması için 5 tır malzeme hazırlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi,
"Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Son dakika | Vladimir Putin'den Zelenski'nin çağrısına yanıt: 'Rusya üst düzey müzakereye hazır
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD’tan Ukrayna’ya yardım eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA