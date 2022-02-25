AFAD’tan Ukrayna’ya yardım eli

AFAD'TAN UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM

AFAD, Ukrayna'da savaştan dolayı oluşan acil insani ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini insani yardım ekibi ile birlikte bölgeye gönderiyor. Konuyla ilgili olarak AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaştan dolayı oluşan acil insani ihtiyaçların karşılanması için 5 tır malzeme hazırlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi,

"Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz."