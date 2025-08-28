Afetzedelerin yeni ev heyecanı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde haziran ayında çıkan orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan projeyle kısa sürede yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Bugün yapılacak temel atma töreninin ardından bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak projelendirilen evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Ödemiş'te 4 mahallede 138, Seferihisar'da 143 konut inşa edilecek. Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım "Devletimiz mağdur olan çiftçilerimize de hayvan desteğini sağlamıştı. Evlerin de kısa zamanda biteceğine inanıyorum. Devletimize inancımız her zaman büyük" görüşünü dile getirdi. AA