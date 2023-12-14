Haberler Yaşam Haberleri Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla ilerliyor
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:43 Son Güncelleme: 14.12.2023 10:47

Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla ilerliyor

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezlerden etkilenen ilçelerden biri olan Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla devam ediyor. “Kahramanmaraş olarak düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız” diyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, vatandaşların yerinde dönüşüm projesi sayesinde hem devlet imkanlarından yararlandıklarını, hem de kalıcı ve depreme dayanıklı sağlam yeni yuvalarına kavuşacaklarını söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla ilerliyor

Temelleri dökülen inşaatlarda incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Fatih Güven "Afşin Belediyesi olarak Kasım ayının başında ilk ruhsatımızı imzaladık. Yerinde Dönüşüm Projesi ruhsatlama yetkisini bize veren ve güvenen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş il genelinde ilk ruhsatların Afşin'de verildiğini biliyoruz. Çok hızlı ruhsat süreçlerini ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Güven,"Devletimiz ruhsat işlerinden sonra hemen ödemeleri gerçekleştiriyor, aşama aşama ödemeler tamamlanıyor. Bu proje vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa etmeleri açısından çok önemli. Belediye ve İl Müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımız hızla yapılarına başlayabilirler" diye konuştu.

İlçe genelinde tespit edilmiş 657 adet orta hasarlı binanın mevcut olduğunu hatırlatan Güven, "Bu yapıların güçlendirilmesi mümkün. Hemşehrilerimizin 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruda bulunarak, yapılarını en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ruhsatlandırmaları gerekiyor. Aksi halde orta hasarlı olan evleri "Ağır hasarlı" statüsü kazanacak ve muhtemel mağduriyetler doğacaktır. Biz belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye ve hemşehrilerimizin de ilgisiyle Afşin'i yeniden ayağa kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
Rusya’dan nükleer teklifi…
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA