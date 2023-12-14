Afşin’de “Yerinde Dönüşüm Projesi” hızla ilerliyor

Temelleri dökülen inşaatlarda incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Fatih Güven "Afşin Belediyesi olarak Kasım ayının başında ilk ruhsatımızı imzaladık. Yerinde Dönüşüm Projesi ruhsatlama yetkisini bize veren ve güvenen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş il genelinde ilk ruhsatların Afşin'de verildiğini biliyoruz. Çok hızlı ruhsat süreçlerini ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Güven,"Devletimiz ruhsat işlerinden sonra hemen ödemeleri gerçekleştiriyor, aşama aşama ödemeler tamamlanıyor. Bu proje vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa etmeleri açısından çok önemli. Belediye ve İl Müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımız hızla yapılarına başlayabilirler" diye konuştu.

İlçe genelinde tespit edilmiş 657 adet orta hasarlı binanın mevcut olduğunu hatırlatan Güven, "Bu yapıların güçlendirilmesi mümkün. Hemşehrilerimizin 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruda bulunarak, yapılarını en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ruhsatlandırmaları gerekiyor. Aksi halde orta hasarlı olan evleri "Ağır hasarlı" statüsü kazanacak ve muhtemel mağduriyetler doğacaktır. Biz belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye ve hemşehrilerimizin de ilgisiyle Afşin'i yeniden ayağa kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesi.