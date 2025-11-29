Afyon’da çocukların kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sülümenli beldesinde 15 yaşındaki M.K. ile 16 yaşındaki Y.K.S. arasında dolmuşta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar arasında yükselen tansiyon, beldeye vardıklarında daha da yükseldi. Kısa sürede kontrol edilemeyen kavga, iki çocuk birbirlerine bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı güçlükle ayırdığı olayda, her iki çocuk da bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki M.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer çocuk Y.K.S. ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.