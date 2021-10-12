Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia

"YANDIM BİTTİM, DUVARLARIM ÇÖKTÜ BENİM"

Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.