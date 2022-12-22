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Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:44

Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 ölü 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

DHA
Afyonkarahisar’da feci kaza! 2 ölü 5 yaralı
Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. Aykut Dündar'ın kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobil ile Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı 03 FR 856 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Dündar'ın öldüğünü belirledi.

Yaralanan otomobildeki Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hasan Gülcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 ölü 5 yaralı
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