Afyonkarahisar’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç köprü demirlerine çarptı

Afyonkarahisar'ın Bayat–Emirdağ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Caddesi mevkisinde gerçekleşti. A.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki köprü demirlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç daha sonra yol üzerinde devrilerek durabildi. Kaza sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen ekipler, hurdaya dönen araç içinde yapılan kontrollerde İbrahim Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü A.A. ile araçta bulunan Y.E.B. ve İ.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü demirlerine çarpmanın etkisiyle yolu kısmen kapatan araç, bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.