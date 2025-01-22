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Giriş Tarihi: 22.1.2025 15:29

Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: 3 turist yaralandı!

Afyonkarahisar'da feci bir kaza yaşandı. Şarampole devrilen Çinli turistlerin bulunduğu midibüsteki 18 kişiden 3'ü yaralandı.

DHA
Afyonkarahisar’da midibüs şarampole devrildi: 3 turist yaralandı!

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar- Çay yolu Dilovası mevkisinde meydana geldi. 16'sı Çinli turist, 18 kişinin bulunduğu özel bir tur firmasına ait 35 CJU 765 plakalı midibüs, E.Y.'nin (55) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Turistlerden S.L., G.X. ve L.Z. hafif yaralanırken, diğerleri kazayı yara almadan atlattı. 3 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, sürücü E.Y.'yi ifadesi için karakola götürdü...

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Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: 3 turist yaralandı!
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