Ağabeyini katledip, “Evde ölü buldum” demişti: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu!





İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kenan Can 'şüpheli' hayatını kaybeden Harun Can ise 'maktul' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 27 Ekim 2024'te Harun Can'ın polis merkezine giderek, ağabeyi Kenan Can'ın evlerine geldikten sonra vefat ettiği şeklinde ihbarda bulunduğu, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği aktarıldı. Eve giden polislerin, kafasında darbe izleri olan Kenan Can'ı, odadaki yatakta uzanmış halde ölü olarak buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara kadar bulaşan kan izleriyle karşılaştığının belirtildiği iddianamede, maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiğinin gözlemlendiği de yer aldı. Apartmana giriş yapan, başka kimsenin tespit edilemediği belirtildi

Harun Can'ın ihbarında olay anlatım örgüsüne göre, olayın yaşanması için maktulün ya evde geçirdiği bir rahatsızlık neticesinde ya da dışarıdayken uğradığı fiziki bir müdahalenin devamında eve gelerek vefat edebileceği, cinayetin evin içerisinde gerçekleştiğinin değerlendirildiği ve bu yönde araştırma yapıldığı iddianamede vurgulandı. Kolluk kuvvetlerince yapılan kamera araştırmalarına da yer verilen iddianamede, olayın öncesinde ya da sonrasında maktul Kenan Can'ın bulunduğu apartmana giriş yapan, olayla alakası olabileceği düşünülen başka kimsenin tespit edilemediği, bu gerekçelerle kuşkuların ihbarda bulunan sanık üzerinde yoğunlaştığı bilgisine yer verildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



İddianamede, şüpheli Harun Can'ın ağabeyi Kenan Can'ı soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen sert bir cisimle kafa bölgesine vurup, ezerek yaşamına son verdiği aktarıldı. Harun Can hakkında, 'üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.