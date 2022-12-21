Haberler Yaşam Haberleri AGİ KALKTI MI, BU YIL UYGULANACAK MI? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir, bu yıl var mı, ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 02:47 Son Güncelleme: 21.12.2022 02:48

AGİ KALKTI MI, BU YIL UYGULANACAK MI? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir, bu yıl var mı, ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret tespit komisyonu sonrası asgari ücret 2023’ün açıklanması beklenirken, birçok vatandaş AGİ var mı, olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Bir işçinin çocuk sayısına göre farklılık gösteren ve vergi iadesi olarak tanımlanan AGİ nedir sürekli sorulmaktaydı. 2022 asgari ücret içerisinden damga ve gelir vergisi kaldırılması ileAGİ kalkmıştı. Yeni zam ile birlikte tekrar gelip gelmeyeceği kulislerde konuşuluyor. Peki, AGİ var mı, kalktı mı? AGİ ne kadar 2023? İşte detaylar…

AGİ KALKTI MI, BU YIL UYGULANACAK MI? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir, bu yıl var mı, ne kadar olacak, kaç TL?

AGİ var mı, kalktı mı sorusu asgari ücret zammının yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılıyor. 2022 asgari ücret zammıyla birlikte vergiler asgari ücretten çıkartılırken, AGİ de kaldırılmıştı. Yeni asgari ücret zammında vergilerin geri gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Bu bağlamda AGİ var mı sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar...

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ KALKTI MI?

AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.

AGİ VAR MI, OLACAK MI?

AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.

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AGİ KALKTI MI, BU YIL UYGULANACAK MI? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir, bu yıl var mı, ne kadar olacak, kaç TL?
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