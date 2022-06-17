Ağır ceza reisi hayatını kaybetti

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti. Acı haberi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Bozdağ mesajında "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah" dedi. 23 yıllık hakim ve Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen ile FETÖ'cü eski istihbaratçılar ve mahrem imamları yargılamıştı.