Ağır hasarlı araçlarla change vurgunu

Ankara merkezli yürütülen "change" operasyonunda, ağır hasarlı araçlara usulsüz motor ve şase aktarımı yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin yurt dışından getirilen araçların motor ve şase numaralarını silerek tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını bu araçlara yasal olmayan şekilde yerleştirip piyasaya sürdükleri belirlendi. 24 şüpheli yakalanırken 14 aracın change işlemine tabi tutulduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.