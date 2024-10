Ağır hasarlı binada ölümü bekliyorlar

Uzmanların büyük deprem için uyardığı İstanbul'da ağır hasarlı binalar deprem olmadan bile çökecek vaziyette. Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 30 yıllık Ersoy Apartmanı, çökme riski ile karşı karşıya. Apartman sakinleri, uzun süredir binalarının dönüştürülmesini bekliyor. Kolonları dökülen ve fayansları patlayan binada adeta ölümü bekleyen sakinler, belediyeye müracaat etmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirtti.İBB tarafından bir yıl önce ağır hasarlı raporu verilen binada yaşayan vatandaşlar, herhangi bir çalışma yapılmadığından şikayetçi. 2001 yılından beri ağır hasarlı binada yaşayan Gülçin Babat (46), çaresizlik kaldıklarını ve korku içinde yaşadıklarını söyledi.Giriş katta yaşayan ve evindeki her odada çatlaklar oluşan Babat, apartman sakinleri olarak bu binada yaşamaktan korktuklarını belirterek, "Belediyeyi aradığımızda 'Kendinize müteahhit bulun' diyorlar. Müteahhitler de yanaşmıyor, bütün bitişik binaları istiyorlar.Ya da para istiyorlar. Uzun zamandır böyle. Ama kolonlar geçen sene patlamaya başladı. Patlayan fayansları koli bandıyla yapıştırdım. Büyük bir depreme de gerek yok, bu bina her an çökebilir. Bütün bina çatlamış, bodrumdaki kolonlar un gibi dökülüyor. Yetkililer bize bu konuda yardımcı olsun. Gidecek yerimiz yok, başka ev tutacak gücümüz yok. Burada korkuyla yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.