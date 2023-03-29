Ağır hasarlı caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Çökme riski taşıyan ve çatlaklar meydana gelen caminin minaresi için de acil yıkım kararı çıktı. Caminin çevresindeki 3 apartmandan en yakın olan binadakiler tahliye edildi. Polis ekipleri caminin bulunduğu sokağı ve tali yolları da güvenlik şeridiyle kapattı. Kepçeye bağlanan minare, kontrollü olarak yıkıldı. Çevre binalardan yıkımı izleyen bazı kişilerin dua ettiği görüldü. Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.