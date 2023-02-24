Ağır hasarlı sitede 13 kedi kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durdurulmuştu. İtfaiye ve AFAD ekipleri 22 Şubattan bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak hassas bir şekilde çalışma yürüttü.