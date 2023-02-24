Ağır hasarlı sitede 13 kedi kurtarıldı

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durdurulmuştu. İtfaiye ve AFAD ekipleri 22 Şubattan bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak hassas bir şekilde çalışma yürüttü.