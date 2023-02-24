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Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:02 Son Güncelleme: 24.2.2023 13:18

Ağır hasarlı sitede 13 kedi kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede 13 kedi kurtarıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ağır hasarlı sitede 13 kedi kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durdurulmuştu. İtfaiye ve AFAD ekipleri 22 Şubattan bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 13 kedi kurtarılarak ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapıldı.

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Ağır hasarlı sitede 13 kedi kurtarıldı
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