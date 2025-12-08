Ağrı dağı yolu turizmi canlandıracak

Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ve güvenliği güçlendirmek amacıyla yürütülen turizm ve güvenlik yolu projesinde üçüncü etap çalışmaları tamamlandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Iğdır Valiliği tarafından sürdürülen projede, ilk iki etabın ardından üçüncü bölümün de bitirilmesiyle yolun toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaştı. 5 bin 137 metre rakımlı dağın Korhan bölgesinden başlayan yol, Serdarbulak Yaylası üzerinden Doğubayazıt sınırlarına kadar uzanarak iki yaka arasında bütünlüklü bir güzergâh oluşturuyor. Ağrı İl Özel İdaresi'nin dağın diğer tarafında yürüttüğü çalışmaların da birleşmesiyle bölgeye ulaşım önemli ölçüde kolaylaştı. Terörden arındırıldıktan sonra doğa sporlarına ilginin hızla arttığı Ağrı Dağı'na erişimi daha güvenli ve konforlu hale getiren yeni yolun, doğasever ve dağcıların bölgeye ilgisini artırması bekleniyor.

75 KİLOMETRELİK HAT

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, yolun tamamlanmasının bölgenin turizmine, ekonomisine ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Çarman, 2023'te birinci etapta 17 kilometrelik BSK kaplamanın, 2024'te ise 32,5 kilometrelik stabilize bölümün tamamlandığını hatırlatarak üçüncü etapla birlikte toplam 75 kilometrelik hattın hizmete girdiğini söyledi. Ağrı Dağı'nın zorlu coğrafyasına karşın yeni güzergâhın bölge halkı için önemli kolaylık sağladığını vurgulayan Çarman, yolun hem çiftçilerin hem de hayvancılıkla uğraşanların ulaşımını rahatlatacağını kaydetti. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk cumhuriyetleri ve komşu ülkelerden gelecek turistlerin de bölgeye yönelmesinin beklendiğini ifade etti. Yeni yolun dağ sporları, motokros, yamaç paraşütü ve kayak gibi faaliyetlerde hareketliliği artıracağı öngörülüyor. AA