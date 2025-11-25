Ağrı’da 14 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonunda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.