Ağrı’da 14 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:19

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 14 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonunda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli organizatör gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

