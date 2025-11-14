Ağrı’da arazi anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya dönüştü

Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında saat 10.00 sıralarında iki aile arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olay üzerine çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri tarafları ayırarak kavganın büyümesini engelledi. Yaşanan arbede sırasında yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavga ile bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiden 4'ü polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde olayın daha ciddi boyutlara ulaşmasının önüne geçildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.