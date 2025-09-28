Ağrı’da düğün evine taziye ziyareti... Abisinin en mutlu günü için çalışıyordu!

DÜĞÜN EVİNE TAZİYE ZİYARETİ...

Acı haberin köye ulaşmasıyla düğün evinde büyük üzüntü yaşandı. Gelin ve damadın mutluluk günü bir anda hüzne dönüşürken, düğün hazırlıkları yarıda kaldı. Köy halkı, kısa süre önce düğün için hazırlanan eve bu kez taziye için geldi. Muhammet Demir'in cenazesi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Kuşburnu köyü mezarlığında toprağa verilecek.