Ağrı’da kaybolan 14 yaşındaki çocuk baraj göletinde ölü bulundu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Kocataş köyünde çobanlık yapan Y.K.'nın kaybolduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan görüşmelerde çocuğun en son merada hayvan otlattığı, hayvanların ve atının eve geri döndüğü, atının ise tamamen ıslak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kerici'nin cansız bedeni Yazıcı Barajı'nda bulundu. Valilik açıklamasında, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.