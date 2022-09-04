Ağrı’da trafik kazası; 1 ölü

Ağrı-İran Karayolu Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, Mustafa Telhan (25) idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, Taşlıçay ilçesine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçtan dışarı fırlayan sürücü Mustafa Telhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis trafik ekipleri sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Telhan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Sürücü Mustafa Telhan'ın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde katıldığı bir düğün töreninden Ağrı'ya döndüğü öğrenildi.