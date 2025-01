Ağrı’nın kültürel zenginlikleri kültür merkezi olma yolunda avantaj sağlıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun giriş kapısı olan Ağrı'nın zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayarak, "İlimiz, geçmişten günümüze âşıklık ve dengbejlik gibi sözlü kültür alanlarında, masal, halk hikayeciliği ve destancılık gibi anlatı türlerinde önemli bir birikim taşımaktadır. Bunun yanı sıra gastronomi gibi somut kültür değerlerimizle de güçlü bir geçmişe sahibiz. Bu zenginlikler, kent kültürünün oluşmasında önemli parametrelerdir" dedi.



Ağrı'nın kültür zenginliğinin, ilin turizm, kültür, sanat ve edebiyat potansiyeline önemli bir katma değer sağlayabileceğini ifade eden Arslan, bu potansiyelin değerlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.



"HER YÖNÜYLE İLÇELER ÇALIŞMALARI ÖNERİSİ"

Bölgenin kültürel değerlerinin tanıtımı ve korunması amacıyla ilgili kurumların daha fazla etkinlik düzenlemesi gerektiğini belirten Arslan, "Konferanslar, paneller ve sempozyumlar gibi etkinliklerin düzenlenmesiyle birlikte, her bir ilçede 'Her Yönüyle Doğubayazıt', 'Her Yönüyle Eleşkirt' gibi başlıklarla kültür, edebiyat ve gastronomi konularının ele alınmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.



Ağrı Valisi Mustafa Koç'un destek verdiği bazı kültür projelerine benzer projelerin devam ettirilmesi gerektiğini de vurgulayan Arslan, bu tür çalışmaların kentin tanıtımına ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Ağrı'nın kültür ve sanat potansiyelinin değerlendirilmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Arslan, bu süreçte yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine dikkat çekti.